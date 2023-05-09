الدفاع الروسية: مقتل 695 جنديًا أوكرانيًا ومرتزقًا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 695 جنديا أوكرانيا ومرتزقا على محاور القتال حتى أمس.

وذكرت الوزارة - في تقريرها اليومي، اليوم الثلاثاء - أنه على محور دونيتسك واصلت الفصائل الهجومية القتال في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، مشيرة إلى أن خسائر العدو على هذا المحور تجاوزت 465 من الجنود والمرتزقة الأجانب خلال يوم.

وأشارت إلى أنه تم القضاء على نحو 35 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك، و75 جنديا على محور كراسني ليمان، و90 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، و30 جنديا على محور خيرسون.

أوضحت أن خسائر العدو في المعدات على هذه المحاور المذكورة شملت 3 دبابات، ومدفعا ذاتي الحركة "أكاتسيا"، وآخر من طراز "جقوزديكا"، وراجمتي صواريخ "جراد"، و4 مدافع هاوتزر "D-30" واثنين من طراز "D-20"، إضافة إلى هاوتزر "مستا-B" وعدد من المدرعات والمركبات الخاصة.

وأضافت أنه تم تدمير 72 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 94 منطقة، كما تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة في زابوروجيه، وخيرسون، ودونيتسك، فضلا عن إسقاط طائرة "سو-25" أوكرانية في خيرسون، فيما تم اعتراض 3 قذائف من راجمات الصواريخ "أوراجان" وهيمارس، وصاروخ تكتيكي "توتشكا"، وتدمير 10 طائرات بدون طيار أوكرانية وشددت على أن قواتها وجهت الليلة الماضية أيضا ضربة مركزة بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة، استهدفت نقاط انتشار مؤقت لاحتياطيات الجيش الأوكراني ومستودعات ذخيرة له.

ولفتت إلى أن هذه الضربات،التي شنت من البحر والجو، حققت غرضها وتمت إصابة كل الأهداف المحددة لها ما أحبط نقل الاحتياطيات وكذلك إيصال الذخيرة إلى مناطق القتال.