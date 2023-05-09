ads
الثلاثاء 09 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس مصر.. مباراة الزمالك وبروكسي تمتد للوقت الإضافي

جانب من مباراة الزمالك
جانب من مباراة الزمالك وبروكسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهى الوقت الأصلي لمباراة  فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، ونظيره بروكسي، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليمتد اللقاء للوقت الإضافي خلال المباراة التي تجمع بينهما الآن، على استاد القاهرة لحساب منافسات دور ال32 من مسابقة كأس مصر.

وفاجأ بروكسي الزمالك بالهدف الأول، عن طريق كامل كابوريا في الدقيقة السادسة، بعد خطأ من حاتم سكر الظهير الأيسر للزمالك.

وجاء هدف بروكسي الثاني من علامة الجزاء عن طريق أحمد جمعة في الدقيقة 56 من علامة الجزاء.

ونجح الزمالك في معادلة النتيجة بهدف عالمي من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 42.

وعادل النتيجة للزمالك حمزة المثلوثي في الدقيقة 78، بعد كرة عرضية من مصطفى شلبي أسكنها برأسه في الشباك.

الزمالك بروكسي كاس مصر