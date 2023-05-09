8 نصائح سريعة للطلاب قبل يوم الامتحان.. تعرف عليها

مع بداية فترة الامتحانات الخصة بطلابنا في كل مكان، يجب على الطلاب اتباع نصائح هامة لضمان أعلى جودة في أداء الامتحانات، وذلك بعد أن انتهت فترة المراجعة والتحضير، ولا تقلق عزيزي الطالب إذا كنت تشعر ببعض التوتر فهذا أمر طبيعي، فقط عليك إتباع النصائح البسيطة التالية لتحافظ على هدوئك وتحصل على أفضل نتيجة ممكنة في الامتحان:

1- احتفظ بهدوئك وخذ نفساً عميقاً

2- اقرأ ورقة الامتحان كاملة قبل البدء بالإجابة

3- نظم وقت الإجابة

4- انتقل إلى السؤال التالي إذا تعثرت في إجابة سؤال ما

5- اقرأ الأسئلة بعناية وتأكد من حل كل سؤال بالشكل الصحيح

6- اشرب الماء خلال الامتحان

7- تأكد من جميع الإجابات، خاصة إذا أنهيت الامتحان مبكراً.

8- وفيما يتعلق بالأسئلة التي تحتاج إلى الكتابة الموضوعية، قسم إجابتك إلى ثلاثة أجزاء: مقدمة ومنتصف ونهاية، وضع في المقدمة ما تنوي كتابته ثم اكشف عن مزيد من التفاصيل حول موضوعك في المنتصف بحيث يشمل حوالي 75% من العدد الكلي للكلمات، ثم اختتم كتابتك بالاستنتاجات أو الخلاصات.