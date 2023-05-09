برناردو سيلفا يخطط للهروب من مانشستر سيتي

يخطط الدولي البرتغالي برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي للرحيل عن الفريق السماوي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن برناردو يسعى للانضمام إلى نادي ريال مدريد حيث طلب من أحد لاعبي النادي الانضمام للملكي، خلال مواجهة الفريقين في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن برنادو قال للاعب ريال مدريد: "قل لرئيس النادي الملكي أن يوقع معي.. أريد اللعب هنا"، مضيفة إلى أن لاعب ريال مدريد نقل الرسالة إلى فلورنتينو بيريز رئيس النادي.

ويقدر ريال مدريد بيرناردو سيلفا بحوالي 80 مليون يورو ولكنهم لن يفكروا في استقطابه بسبب عمره (28 عاما) حيث يسعون للتعاقد مع لاعبين شباب.