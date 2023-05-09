ads
الثلاثاء 09 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

برناردو سيلفا يخطط للهروب من مانشستر سيتي

بيرناردو سيلفا
بيرناردو سيلفا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يخطط الدولي البرتغالي برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي للرحيل عن الفريق السماوي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن برناردو يسعى للانضمام إلى نادي ريال مدريد حيث طلب من أحد لاعبي النادي الانضمام للملكي، خلال مواجهة الفريقين في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن برنادو قال للاعب ريال مدريد: "قل لرئيس النادي الملكي أن يوقع معي.. أريد اللعب هنا"، مضيفة إلى أن لاعب ريال مدريد نقل الرسالة إلى فلورنتينو بيريز رئيس النادي.

ويقدر ريال مدريد بيرناردو سيلفا بحوالي 80 مليون يورو ولكنهم لن يفكروا في استقطابه بسبب عمره (28 عاما) حيث يسعون للتعاقد مع لاعبين شباب.

برناردو سيلفا مانشستر سيتى ريال مدريد فلورنتينو بيريز ماركا