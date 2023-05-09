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الثلاثاء 09 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الشوط الأول.. بيراميدز يتقدم على الإسماعيلي بهدفين في الدوري

لقطة من المباراة
لقطة من المباراة
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تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على نظيره الإسماعيلي بهدفين دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا في الدوري الممتاز.

تقدم بيراميدز في الدقيقة الرابعة عشر عن طريق وليد الكارتي، وأضاف إسلام عيسى الهدف الثاني في الدقيقة الأربعين،لينتهي الشوط الاول بتقدم اصحاب الارض بهدفين دون رد.

بدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى

خط الهجوم: فخري لاكاي 

وتواجد على مقاعد البدلاء: 

أحمد دعدور - أحمد فتحي - عبد الله مجدي - محمد حمدي - فخر الدين بن يوسف - محمود صابر - دودو الجباس - محمود دونجا - هشام محمد

الإسماعيلي الشوط الاول الدوري الممتاز الدوري بيراميدز