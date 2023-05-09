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الثلاثاء 09 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم الدقهلية يتابع فعاليات البرنامج التأهيلي لتدريب 1513 معلمًا

جانب من الزيارة والتدريب
جانب من الزيارة والتدريب
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تابع اليوم الثلاثاء ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعلم  بالدقهلية وهانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية يرافقهما سيد محمدين مدير إدارة التدريب بالمديرية فاعليات البرنامج التأهيلي لتدريب وتأهيل المعلمين، اللذين اجتازوا الاختبارات التي أجرتها الوزارة لاختيار معلمين جدد بمسابقة 30 ألف معلم على وظيفتى "معلم رياض أطفال ومعلم فصل" والتي تمت بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

يأتى ذلك فى أطار تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باستكمال البرنامج التدريبى للمعلمين  الذين  اجتازوا اختبارات مسابقة ٣٠ ألف معلم.

فيما تفقد وكيل الوزارة ووكيل المديرية  قاعات التدريب بمدرسة الفندقية ومدرج مدرسة الشهيد محمود شوقي خفاجى الفنية المتقدمة.

ومن جانبه أشار وكيل الوزارة إلى أن الهدف العام للبرنامج، التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد والبالغ عددهم ١٥١٣ معلماً ومعلمة، والناتج التربوي من التدريب هو تعزيز روح الانتماء الوطني، ورفع الكفاءة الذهنية والبدنية، بجانب تعزيز مهارات التواصل، بالإضافة إلى إعداد المعلمين الجدد لاجتياز الاختبارات البدنية والمقابلات الشخصية المتممة للبرنامج التدريبي.

وأضاف هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم أن البرنامج التدريبي، الذي ينعقد  على مدار ٣ أيام ومن خلال ١١ قاعة  تدريبية حيث يتضمن اليوم الأول موضوعات خاصة بتنمية قيم الولاء والانتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس، فيما يتناول اليوم الثاني جوانب التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين ، على أن يتناول اليوم الثالث التدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.

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البرنامج التدريبي 30 ألف معلم الدقهلية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني