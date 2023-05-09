شبكة المُنظمات الأهلية الفلسطينية تستنكر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بشدة، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد ثلاثة عشر فلسطينيًا معظمهم من الأطفال والنساء، والدمار الكبير الذي لحق بالبيوت والمؤسسات.

وأكدت الشبكة في بيان اليوم، على أن هذا العدوان الجديد الذي ارتكبته حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة هو استمرار لنهجها في ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ومنظومة حقوق الإنسان في مختلف المناطق الفلسطينية المحتلة.

وأشارت إلى أن هذا العدوان الإسرائيلي يترافق مع تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ ستة عشر عامًا وسلسلة الاعتداءات الإسرائيلية.

وشددت الشبكة على ضرورة الوحدة الفلسطينية، بما يعزز من صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي المُتجدد، مطالبة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته تجاه هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال والعمل الجاد والعاجل من أجل وقفها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتوفير مقومات صموده.

كما طالبت الشبكة بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته المتواصلة والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين.