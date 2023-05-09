العثور على جثة أربعيني مذبوح بالفيوم

عثر أهالي منطقة عزبة خليل بمحافظة الفيوم، منذ قليل، على جثة شاب في العقد الرابع من العمر مقتولًا بعدة طعنات في أجزاء متفرقة من جسمه وعائمًا في بركة من الدماء داخل أحد الأبراج السكنية تحت الإنشاء، أول طريق كفور النيل .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم إلى مكان الواقعة، بعد إخطار الأهالي، ومن ثم تم إخطار الجهات الامنيه لمناظرة الجثة قبل نقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام

وبعد معاينة النيابة العامة للجثة صرحت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة.

وتكثف جهود المباحث الجنائية بمديرية أمن الفيوم وبمعاونة المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث قسم أول الفيوم، بتكثيف التحريات الأولية وتفريغ الكاميرات المراقبة بالمنطقة لمعرفة أسباب القتل والجناة والقبض على المتهمين في أقرب وقت.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد ببلاغ الأهالي بالعثور على جثة شاب يدعي" أمير " في العقد الرابع من العمر مقتولًا في أحد الأبراج السكنية تحت الإنشاء بطريق كفور التيل

وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وقررت النيابة العامة بسرعة القبض على الجناة واستدعاء الطب الشرعي لمعرفة أسباب ووقت الوفاة.