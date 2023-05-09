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الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ادعاء اعتداء جنسي.. مستشفى الحياة ببورسعيد تستقبل طفلة في حالة سيئة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استقبل مستشفى الحياة بورفؤاد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، طفلة، مساء اليوم الثلاثاء، في حالة سيئة بادعاء تعرضها لاعتداء جنسي.

 

وكان مستشفى الحياة بورفؤاد قد استقبل الطفلة "ر.م.ا" تبلغ من العمر 12 عامًا، في حالة سيئة، بادعاء تعرضها لاعتداء جنسي من آخر.

حُرر محضر بالواقعة وجاري التحري حول ملابسات الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما يجرى تقديم الإسعافات الأولية للطفلة، واتخاذ اللازم بشأن الكشف المبدئي عليها لتحديد حالتها الصحية ومدى تعرضها لاعتداء جنسي من عدمه.

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