تضامن الدقهلية تعقد الاجتماع التنسيقي الأول لمشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية.. صور

عقد بمقر مديرية التضامن الاجتماعى الدقهلية اليوم الثلاثاء الاجتماع التنسيقي الأول لمشرفي بعثة حج الجمعيات بالدقهلية. وذلك بحضور أعضاء البعثة الإشرافية لحجاج جمعيات الدقهلية المهندس محمود أشرف شرف وأنس علاء الدين سنجاب ورضا محمد حسن ومحمد إلياس محمد وبحضور هيئة مكتب الحج بالمديرية أيمن إبراهيم مدير عام الجمعيات وأحمد السعيد عبد المنعم مسئول معلومات مكتب الحج و رضا على المسئول الادارى وبرئاسة الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة ورئيس البعثة الإشرافية لحجاج جمعيات الدقهلية.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي وتحت إشراف أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الإجتماعي لشئون تنظيم العمل الأهلي المدير التنفيذي للمؤسسه القومية لتيسير الحج.

وتناول اللقاء الحديث عن ريادة المؤسسة القومية لتيسير الحج في تنظيم حج الجمعيات الأهلية وحصولها على أفضل مستوى متميز في تنظيم وتقديم خدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وحرص الدكتور وائل عبد العزيز على تفعيل وبث روح التعاون والإيخاء بين مشرفي بعثة حج جمعيات الدقهلية مؤكدا علي دعم جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لبعثة الحج .

وأكد على انتظار إشارة البدء في عقد الندوات التوعوية والتثقيفية لحجاج جمعيات الدقهلية وذلك بعد انعقاد الدورة التدريبية التي تعقدها المؤسسة وصدور التعليمات المنظمة لعمل البعثة .

وفي ذات السياق وجه جميع مشرفي البعثة الشكر لرجال وقادة المؤسسة القومية لتيسير الحج على ما يبذلوه لخدمة حجاج بيت الله الحرام وأكدوا عزمهم بإذن الله وعونه على العمل بروح الفريق والجماعة لراحة حجاج بيت الله الحرام وإنجاح موسم حج الجمعيات ١٤٤٤ه‍_٢٠٢٣م تحت شعار المؤسسة “خدمة الحاج شرف لنا”.

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