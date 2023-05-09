الاحتلال الإسرائيلي يغلق حي الشيخ جراح بالقدس لتأمين احتفالات عيد الشعلة

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حي "الشيخ جراح" في مدينة القدس المحتلة؛ وذلك لتأمين مسيرة للمستوطنين المحتفلين بما يسمى عيد "الشعلة".

وقالت مصادر مقدسية إن عشرات المستوطنين اقتحموا الحي بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أغلقت الحي، ومنعت المواطنين الفلسطينيين من الدخول إليه أو الخروج منه، وذلك لتأمين احتفال المستوطنين بعيد (الشعلة).

و"عيد الشعلة" هو عيد يدعو لتوسيع الاستيطان في القدس المحتلة بشكل عام، وفي حي الشيخ جراح بشكل خاص.

وعلى صعيد متصل.. أبعدت سلطات الاحتلال، الشاب المقدسي مصعب العباسي (20 عامًا) عن المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، لمدة 3 أشهر.

وكانت قوات الاحتلال قد سلمت العباسي وهو من حي رأس العامود ببلدة سلوان، أمر إبعاد عن المسجد الأقصى في الثاني من الشهر الجاري لمدة أسبوع قابل للتمديد، إذ سلمته اليوم قرارا جديدا بالإبعاد لثلاثة أشهر.

يذكر أن العباسي تعرض للاعتقال عام 2019، وقضى في سجون الاحتلال 14 شهرًا.