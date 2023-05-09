"عدم احترام".. والد ميسي يعلق على انتقاله إلى الهلال السعودي

علق خورخي ميسي والد ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، على التقارير التي تشير إلى انتقال نجله إلى أحد الأندية السعودية، حيث ربطت العديد من التقارير الإعلامية إلى قرب انتقال البرغوث الأرجنتيني إلى نادي الهلال السعودي.

ونفى والد ميسي، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنباء صفقة الانتقال، قائلا: لا يوجد شيء متفق عليه على الإطلاق مع أي نادي بخصوص الموسم المقبل، ولا يوجد شيء موقع أو متفق عليه أو متفق عليه حتى شفهيا.

وأضاف: بمجرد انتهاء الموسم، سيأتي الوقت للتحليل ومعرفة ما هو موجود، ثم اتخاذ قرار، وهناك دائما شائعات نعلم مصدرها، ويستخدم الكثيرون اسم ليونيل لاكتساب الشهرة ولكن الحقيقة واحدة فقط ويمكننا أن نؤكد أنه لا يوجد شيء مع أي شخص.

وتابع: يبدو لي عدم الاحترام تجاه وسائل الإعلام، حيث أن هناك من يخدع بوعي وتعمد، دون تقديم أي دليل على ادعاءاتهم، ويريد تحويل أي شائعة خبيثة إلى أخبار أو يوجهها شخص ما لصالح مصالحهم.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن صفقة انتقال ميسي إلى أحد فرق الدوري السعودي أصبحت مؤكدة.

وينتهي تعاقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ووفقا للتقارير فإن علاقته بالعملاق الباريسي انتهت.