انطلق منذ قليل حفل افتتاح بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد «رجال وسيدات»، التي تقام في ضيافة النادي الأهلي وتستمر منافساتها حتى 19 مايو الجاري في حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصورو أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، وفاضل بن علي النمر رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد، ومحمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.

شهد حفل الافتتاح عزف النشيد الوطني، وأعقبه استعراض الفرق المشاركة في البطولة، وفقرة استعراض بالألعاب النارية والليزر لمدة 15 دقيقة.

ويشارك ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد «رجال وسيدات» 21 فريقًا بواقع 10 فرق في منافسات الرجال و11 فريقًا في منافسات السيدات.