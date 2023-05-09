إصابة 3 أشخاص إثر اصطدام معدية برصيف المرسى في بورسعيد

أصيب 3 أشخاص بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم معدية برصيف مرسى مرفق معديات الرسوة من جهة بورفؤاد.

إصابة 3 أشخاص اثر اصطدام معدية برصيف المرسى في بورسعيد

استقبل مستشفى الحياة بورفؤاد المصابين: فاتن محمد محمد 57 عامًا، وسمر احمد عباس 32 عامًا، ومحمد كريم السعيد 6 أعوام، مصابًا بسقوط سنة لبنية مامية، بادعاء حادث تصادم معدية برصيف مرسى مرفق معديات الرسوة من جهة بورفؤاد.

حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.