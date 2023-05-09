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الثلاثاء 09 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 13 سفينة ،بينما غادر 17 سفينة ، كما وصل اجمالي السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30800 طن تشمل : 300 طن اسمنت معبأ و 3400 طن مولاس و 6100 طن يوريا و 700 طن رمل و 9800 طن كلينكر و 10500 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43213 طن تشمل :  800 طن خشب زان و 7000 طن فول و 400 طن خردة و 7866 طن حديد و 7500 طن كسب صويا و 13626 طن ذرة و 5376 طن قمح  و 1873 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 645 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 128 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 109 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 617 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 178444 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 112121 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3985 طن قمح متجهين إلى شبرا و كوم أبو راضى ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5368 شاحنة .

التقي اللواء بحري  أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بمكتبه اليوم المهندس   محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية دمياط الجديدة ،  حيث هنأه بتوليه مهام عمله الجديد رئيساً لجهاز تنمية المدينة وتمنى له التوفيق ، معربا عن أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين لما فيه الصالح العام سواء للميناء أوأهالي مدينة دمياط الجديدة  بما يعزز أواصر التواصل والتعاون بين هيئة الميناء والجهاز ،  كما يساهم في دعم ملفات العمل المشترك وتعظيم الإستفادة القصوي من الموارد المتاحة التي يمتلكها الطرفين .

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