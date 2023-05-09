بشتيل ينقب عن المواهب بإطلاق مشروع كبير في الجيزة

يطلق مركز شباب بشتيل مشروع كبير لاكتشاف المواهب بمحافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب برئاسة الدكتور محمد عبدالقادر والدكتور احمد عبدالوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة وعادل فهمي وكيل مديرية الشباب واسلام ياسين مدير ادارة اوسيم.

وأكد بلال نظير رئيس مركز شباب بشتيل ان الهدف من المشروع هو تجميع اكبر عدد من اللاعبين المميزين بالجيزة و سوف يتم وضع برنامج تدريبي خاص بهم لتجهيزهم فنيًا و بدنيًا و بعد ذلك امداد أندية الدوري الممتاز .

وأضاف انه بصدد توقيع بروتوكول تعاون بين مركز شباب بشتيل و احد أندية الدوري الممتاز لتبني المشروع كما سيتم التعاقد مع عدد من المدربين المميزين للإشراف على التدريبات و انتقاء العناصر الموهوبة.

وشدد على أنه سيكون هناك تعاون مع مراكز الشباب المجاورة للوصول لاكبر قاعدة من اللاعبين لتحقيق رؤية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في توسيع قاعدة الممارسة و المنافسة لانتقاء العناصر الموهوبة في قري مصر المختلفة.