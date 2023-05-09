إدارة المصري ترد على شكوي التؤام: لن نتحمل قيمة تحطيم الفار

نفي رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري، وجد أي أزمات مالية علي الإطلاق في النادي، وأن مجلس الإدارة سيقوم بصرف كافة المستحقات للجهاز الفني السابق بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن .

وأضاف نائب رئيس النادي المصري: قائلا ستعقد الادارة جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة للتعرف على باقي مستحقات الجهاز السابق تمهيدًا لصرفها مع خصم الغرامات المالية الموقعة على التوأم حسن.

وقال نائب رئيس النادي المصرى: لن نتحمل عقوبة حسام حسن المقدرة بـ 100 ألف جنيه بسبب تحطيم الـvar، وهي العقوبة التي أقرتها إدارة المسابقات، بسبب تحطيمه لجهاز الـvar خلال مباراة المصري ضد أسوان بالجولة العاشرة من عمر الدوري.

واختتم بأنة يحترم بشدة الجهاز الفني السابق ويتمني لهما التوفيق في المستقبل.