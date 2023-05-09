إزالة 163 حالة تعدٍّ على الأراضي أملاك الدولة في دمياط

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه يجرى استكمال أعمال الموجة ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الأولى، مشيرة إلى أنه تم خلال اليوم إزالة ٨ حالات تعدى على أملاك الدولة بعدد ٣ حالات تابعين لولاية الموارد المائية والرى و ٥ حالات تابعة لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل على مساحة ١٣٥٥ م٢ بمركز ومدينة كفر البطيخ.

وأضافت "المحافظ" وصول عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الأولى ١٦٣ حالة بمساحة ٢٤٢٢٠م٢ ، منوهة إلى أنه تم توجيه كافة الأجهزة المعنية بالمتابعة الدورية لأعمال الإزالة وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، والتصدى لها فى المهد ،وذلك لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة و تطبيق القانون .

التقي اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بمكتبه اليوم المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية دمياط الجديدة ، حيث هنأه بتوليه مهام عمله الجديد رئيساً لجهاز تنمية المدينة وتمنى له التوفيق ، معربا عن أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين لما فيه الصالح العام سواء للميناء أوأهالي مدينة دمياط الجديدة بما يعزز أواصر التواصل والتعاون بين هيئة الميناء والجهاز ، كما يساهم في دعم ملفات العمل المشترك وتعظيم الإستفادة القصوي من الموارد المتاحة التي يمتلكها الطرفين .

في سياق آخر ،انعقد الاجتماع الشهري لمجلس امناء مدينة دمياط الجديده برئاسة الدكتور اسامه حفيلة رئيس المجلس و حضور المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز المدينة بعد تولى رئاسة جهاز المدينة و المحاسب عبد الحميد السنباطى نائب رئيس الجهاز و المهندس عاصم اللبان أمين سر المجلس و معاونى رئيس الجهاز والادارات المعنية وجميع أعضاء المجلس و ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بالمحافظة .

وقد استهل الدكتور اسامه حفيله رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحب من خلالها المهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز وحضور اول أجتماع للمجلس بالمدينة والثناء على مجهوداته السابقة بمدينة ١٥مايو متمنيا له التوفيق لمزيد من التنمية الحضارية بمدينة دمياط الجديدة كما قام بتوجيه الشكر المهندس علاء محمد منيع على مجهوداته خلال فترة توليه رئاسة جهاز المدينة مع صادق التمنيات له بالتوفيق والسداد لرئاسة جهاز مدينة العاشر من رمضان.