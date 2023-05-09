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الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ المنيا يشهد بدء حصاد محصول القمح

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يشهد بدء حصاد محصول القمح وإنتاج التقاوي
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شهد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، بدء موسم حصاد محصول القمح إنتاج تقاوي القمح بمزرعة مصنع القناة لبنجر السكر بمركز ملوي جنوب المحافظة، والذي يعد أكبر مشروع صناعي زراعي في مصر بمنطقة غرب المنيا.

رافق نائب المحافظ، اللواء ا.ح أحمد السايس رئيس مركز ملوي، والدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، والمهندس محمد طه مدير عام الزراعات بشركة القناة للسكر، والمهندس ارون بالدوين مدير عام المزرعة بشركة القناة، وممثلي الإرشاد الزراعي والشئون الزراعية وإنتاج التقاوي بالمديرية.

استمع نائب المحافظ، لعرض تقديمي حول الطاقة الإنتاجية للمشروع حيث يسهم المشروع في سد 75% من الفجوة بين إنتاج السكر واستهلاكه كما سيسهم المشروع في إحلال واردات بقيمة 900 مليون دولار سنويا، كما أنه سيصدر منتجات ثانوية تصل إلى 120 مليون طن سنويا.

قال نائب المحافظ، إن دعم تلك المشروعات التنموية يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة سبل الدعم لنجاح تلك المشروعات التي تساهم في النهوض الاقتصادي للدولة، مشيراً الي ان هذا المشروع يعتبر أول مشروع صناعي زراعي متكامل في قطاع السكر في مصر، وسيوفر دعمًا قويًا لأراضي الصحراء المطورة حديثًا، كما سيساهم في تلبية احتياجات السوق المصرية، ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر.

أعرب نائب المحافظ، عن بالغ سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية مؤكدا الدعم الكامل من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمثل تلك المشروعات الكبيرة التي تساهم بشكل كبير في دعم الجهود التنموية وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء الإقليم.

من جانبه، أوضح الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، ان شركة القناة للسكر تجري الآن حصاد حوالي 1700 فدان من القمح و تقاوي القمح، حيث تم التعاقد بين شركة القناة للسكر وإدارة إنتاج التقاوي بمحطة غربلة شوشة للحصول على محصول تقاوي القمح مصر 3 وانواع اخرى الخاصة بأصناف الخبز ستستخدم لزراعة 45 ألف فدان قمح في الموسم القادم.

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