عمومية محكمة النقض تؤكد المضي قدمًا لتحقيق العدالة واستخدام التقنيات الحديثة

انعقدت اليوم الثلاثاء، الجمعية العمومية لمحكمة النقض برئاسة اللقاضى محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى – وتعد تلك الجمعية الأكبر حضوراً فى تاريخ محكمة النقض.

فتتحت الجمعية بآيات من الذكر الحكيم وأعقبها تكريماً للقضاة المحكمة الذين وافتهم المنيه هذا العام، وآخراً لمن اكتمل عطائهم ثم كلمة القاضى الجليل رئيس المحكمة والتى استهلت بتوجيه رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه لاستقلال القضاء وتوفير كافة لوجستيات العمل القضائى.

وقد تناولت كلمته استعراضاً لاستخدام أحدث التقنيات مع شركاء النجاح فى الانتهاء من مشروع المكتبة الالكترونية للقضاة وبياناً للطعون التى تم انجازها بفروعها الجنائية والمدنية والتجارية والإيجارات والعمال ووضع استراتيجية محددة للسنوات القادمة، واختتمت الأعمال بالموافقة على ترقية عدد تسع وسبعون قاضياً بمحكمة النقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض فضلاً عن الاقتراع السرى لعــــدد سبعون قاضياً للانضمام لسدنة محكمة النقض.

وفى الختام أكدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض على الاصرار بالمضى قدماً لتحقيق العدالة بالتفانى فى انجاز الباقى من الطعون ومواصلة الجد لتحقيق كلمة الله الحق فى إرساء وتحقيق العدالة ومواكبة العصر فى استخدام التقنيات الحديثة والتحول الرقمى داخل محكمة النقض وفقاً للخطة الموضوعه.