وزير الرياضة يهنئ اتحاد السباحة بإنجاز برونزية العالم في المياه المفتوحة

هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصرى للسباحة ونائب رئيس اللجنة الأوليمبية بحصول مصر على الميدالية البرونزية فى منافسات بطولة العالم للمياه المفتوحة التى تستضيفها مدينة الغردقة في “سوما باى” ، فى إنجاز تاريخى لم يحدث منذ ثلاثة عقود في بطولة العالم لسباحة المياه المفتوحة بسوما باي 2023 .

وأعرب الوزير عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز الكبير خاصة وأن المنتخب المصرى استطاع أن ينتزع الميدالية البرونزية من بين أنياب عمالقة العالم، وحل خلفا المنتخب الألمانى صاحب المركز الأول، ونظيره الفرنسى الذى حل فى المركز الثانى وحصل على الميدالية الفضية وذلك فى منافسات الناشئين والناشئات .

وكان منتخب مصر قد حصل اليوم على الميدالية البرونزية للفرق في بطولة العالم بالغردقة لأول مرة منذ ثلاثين عاما، كما تصدرت اللاعبات المصريات الترتيب العالمي بعد حصولهن علي مراكز متقدمه في بطوله العالم للكبار.

قد فازت السباحة لميس السكري بالمركز الثاني فى مرخلة الناشئات والسادس عشر فى مرحلة العمومي ، وحصلت السباحة نادين كريم على المركز الثالث فى مرحلة الناشئات والسابع عشر فى العمومي، كما حلت السباحة نبيلة حسن في المركز الرابع على الناشئات والمركز الحادي والعشرين للعمومي.

وبذلك تكون مصر قد تقدمت خمسة مراكز دفعة واحدة ، بعد بطولة العالم الأخيرة لسباحة المياه المفتوحة للناشئين والتي أقيمت في سيشيل 2022.