ads
الثلاثاء 09 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يهنئ اتحاد السباحة بإنجاز برونزية العالم في المياه المفتوحة

منتخب مصر للمياة
منتخب مصر للمياة المفتوحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصرى للسباحة ونائب رئيس اللجنة الأوليمبية بحصول مصر على الميدالية البرونزية فى منافسات بطولة العالم للمياه المفتوحة التى تستضيفها مدينة الغردقة في “سوما باى” ، فى إنجاز تاريخى لم يحدث منذ ثلاثة عقود في بطولة العالم لسباحة المياه المفتوحة بسوما باي 2023 .

وأعرب الوزير عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز الكبير خاصة وأن المنتخب المصرى استطاع أن ينتزع الميدالية البرونزية من بين أنياب عمالقة العالم، وحل خلفا المنتخب الألمانى صاحب المركز الأول، ونظيره الفرنسى الذى حل فى المركز الثانى وحصل على الميدالية الفضية وذلك فى منافسات الناشئين والناشئات .

وكان منتخب مصر قد حصل اليوم على الميدالية البرونزية للفرق في بطولة العالم بالغردقة لأول مرة منذ ثلاثين عاما، كما تصدرت اللاعبات المصريات الترتيب  العالمي  بعد حصولهن علي مراكز متقدمه في بطوله العالم للكبار.

قد فازت السباحة لميس السكري بالمركز الثاني فى مرخلة الناشئات والسادس عشر فى مرحلة العمومي ، وحصلت السباحة نادين كريم على المركز الثالث فى مرحلة الناشئات والسابع عشر فى  العمومي، كما حلت السباحة نبيلة حسن في المركز الرابع على الناشئات والمركز الحادي والعشرين للعمومي.

وبذلك تكون مصر قد تقدمت خمسة مراكز دفعة واحدة ، بعد بطولة العالم الأخيرة لسباحة المياه المفتوحة للناشئين والتي أقيمت في سيشيل 2022.

منتخب مصر للمياة المفتوحة وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصرى للسباحة بطولة العالم لسباحة المياه المفتوحة