رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد الملحقية الثقافية الليبية بالقاهرة.. صور

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء الدكتور محمد السنوسي مستشار الأكاديمية الليبية للدراسات العليا و الدكتور إسماعيل عبيد الهادي المستشار الثقافي بالملحقية الثقافية الليبية بالقاهرة ومحمود شحاته رئيس قسم الإشراف بالملحقية وهند سرى رئيس القسم المالي بالملحقية وذلك في إطار اهتمام جامعة المنصورة بالتواصل الفعال والدائم مع كافة السفارات والملحقيات الثقافية، وكذلك حرص الجامعة علي زيادة أعداد الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب و الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة و الدكتور أسامة العيان عميد كلية العلوم و الدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق والدكتور محمود سليمان الجعيدي عميد كلية الآداب و الدكتور أحمد أنور العدل المشرف العام على إدارة الوافدين وسحر محمد العراقي مدير إدارة الوافدين.

ومن جانبه رحب الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة بالوفد مؤكداً علي حرص جامعة المنصورة علي الاهتمام بالطلاب الليبيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة وتقديم أفضل سُبل التعليم الحديث والبرامج المميزة لتزويدهم بالعلم والثقافة باعتبارهم سفراء حقيقيين لجامعة المنصورة في بلادهم .

فيما عبَّر الوفد عن سعادتهم البالغة بزيارة جامعة المنصورة مؤكدين علي اعتزازها بمكانة الجامعة العلمية والأكاديمية والسمعة المرموقة التي تتمتع بها وما حققته من تقدم ملموس فى كافة التخصصات وتطلعهم الي مزيد من التعاون وعقد بروتوكول تعاون بين الجامعة والأكاديمية الليبية للدراسات العليا لربط مؤسسات التعليم العالى الليبية بجامعة المنصورة.

وعلى هامش الزيارة قام الوفد بعقد اجتماع مع عمداء الكليات المختلفة للتعرف على البرامج التعليمية الجديدة بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا وكما تم عقد لقاء مع بعض الطلاب الليبيين لمناقشة اوضاعهم والعقبات التى تواجههم .

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