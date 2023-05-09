كأس مصر.. الزمالك بتعادل بهدف أمام بروكسي في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، ونظيره بروكسي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي تجمع بينهما الآن، على استاد القاهرة لحساب منافسات دور ال32 من مسابقة كأس مصر.

وفاجيء بروكسي الزمالك بالهدف الأول، عن طريق كامل كابوريا في الدقيقة السادسة، بعد خطأ من حاتم سكر الظهير الأيسر للزمالك.

ونجح الزمالك في معادلة النتيجة بهدف عالمي من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 42.

ويقود سامسون أكينولا، هجوم الزمالك، في التشكيل الذي يأتي على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - حاتم سكر

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - سيف فاروق جعفر .

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا - سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد طارق ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وأحمد بلحاج وإبراهيما نداي وسيف الجزيري.