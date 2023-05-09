القبض على 4 أشخاص لقيامهم بمعاكسة الطالبات أمام مدرسة بحلوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على 4 أشخاص لقيامهم بمعاكسة الطالبات أمام إحدى المدارس بمدينة حلوان.

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تضرر عدد من أولياء أمور إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان ، من قيام بعض الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة أمام المدرسة المشار إليها.

على الفور تم إجراء حملة تفتيشية بنطاق المدرسة محل البلاغ، وأسفرت عن ضبط 4 أشخاص حال قيامهم بمعاكسة الطالبات، وبحوزتهم سلاح أبيض "مطواة" – دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونيةأ وتولت النيابة العامة التحقيق.