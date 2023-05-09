موسكو: ندرس خطوات انتقامية بسبب منع إصدار التأشيرات الأمريكية للصحفيين الروس

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن موسكو تدرس خطوات انتقامية ضد الجانب الأمريكي؛ بسبب عدم إصدار تأشيرات للصحفيين الروس لحضور اجتماعات مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي.

وأضاف ريابكوف - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء: "لقد قدمنا بالفعل جزءا من ردنا على ذلك. لكن هناك خطوات أخرى تتم دراستها. ليس هناك أي استعجال".

وأكد أن "الأهم أن الأمريكيين سيدركون – عندما يتم اتخاذ هذه الإجراءات – ما الذي نرد عليه. هذه ممارسات عادية، ونحن بالطبع لن نخفي حرمان الصحفيين الأمريكيين من بعض الجوانب المريحة للعمل في الاتجاه الروسي.. كل هذا نتيجة لما فعلوه فيما يتعلق بالصحفيين الروس وبسياسة تقييد عمل وسائل إعلامنا".

وأشارت "روسيا اليوم" إلى أن وفد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، واجه صعوبات في الحصول على التأشيرات الأمريكية للسفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات مجلس الأمن الدولي في 24 و25 أبريل الماضي. ولم يتلق ممثلو وسائل الإعلام الروسية التأشيرات الأمريكية على الإطلاق. ورفض الجانب الأمريكي توضيح سبب هذا القرار.