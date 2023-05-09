مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المواد الإغاثية لمتضرري الزلزال بمحافظة حلب

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال بمحافظة حلب شمال سوريا.

وأوضح المركز أنه تم توزيع 66 طنًا و83 كيلوجرامًا من السلال الغذائية، و1544 حقيبة نظافة، في بلدة جنديرس استفادت منها 1544 أسرة من متضرري الزلزال.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية للفئات الأكثر احتياجًا في سوريا، للتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.

وفي سياق متصل، سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، هدية حكومة المملكة العربية السعودية لجمهورية كينيا البالغة 25 طنًا من التمور.

وقام بتسليم المساعدات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد بن عبدالله السلمان، لسكرتير الشؤون الإسلامية بكينيا حسن أولي نادوا، وذلك في مقر سفارة المملكة بالعاصمة (نيروبي).

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تُقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.