إزالة 12500 متر تعديات على أراضي أملاك الدولة بالبساتين

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الحملة المكبرة لتنفيذ عدة إزالات ضمن الموجة الـ ٢١ في مرحلتها الاولى لازالة التعديات على ألاراضي الزراعية والبناء المخالف واراضي املاك الدولة بنطاق احياء المنطقة الجنوبية لتحقيق المستهدف طبقا للتوجيهات الرئاسية و تعليمات اللواء محافظ القاهرة.

وطبقا للجهود المبذولة من حي البساتين برئاسة اللواء مجدي عبد المتعال قامت الاجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كريم عادل مسئول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية و لحضور المهندسة حنان السيد سكرتير الحي وقوات إنفاذ القانون فى إطار خطة الدولة لاسترداد الاراضى المتعدى عليها ورفع كافة المخالفات بتنفيذ قرارات ازالة لتعدي على اراضي املاك دولة بالمجاورة الثامنة و التاسعة بنطاق حي البساتين تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة اخرى.

في هذا السياق قامت الاجهزة المعنية والقوة المرافقة وباستخدام المعدات وتوفير العمالة اللازمة بتنفيذ بازالة التعديات الواقعة على اراضى شركة النصر للاسكان والتعمير خلف عقارات المجاورة الثامنة والتاسعة بمدينة المعراج بنطاق حي البساتين والصادر بشأنها قرارات ازالة والمدرجة ضمن المستهدف من الموجة ٢١ .

حيث انتقلت قوات انفاذ القانون والقوات الشرطية بقسم شرطة البساتين والجهات المعنية من الحي و مسئولي شركة النصر للاسكان والتعمير حيث تم ازالة التعديات والتي شملت ازالة اسوار مبان وحمامات سباحة و برجولات وضمها للعقارات محل التنفيذ باجمالي ١٢ قطعة ارض بمساحة اجمالية ١٢٥٠٠ متر مربع حيث تمت الازالات كليا و جزئيا .

وتم التنبيه على باقي المخالفين باخلاء المساحات المتعدى عليها من الاشغالات الخاصة بهم على ان يتم استكمال باقي اعمال الازالات الصادر بشأنها قرارات ازالة لصالح شركة النصر للاسكان والتعمير و العمل على تعيين الحراسة اللازمة واقامة اسوار بمعرفة الشركة للمساحات التي تم استردادها.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ان جميع الاجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية تبذل قصاري جهدها للحد من المخالفات وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة كاملة وانهاء كافة التعديات بالاستيلاء علي أراضي الدولة وتنفيذ الازالة الفورية لاي مخالفات بناء يتم رصدها وتطبيق القانون بكل حزم علي المخالفين .

كما شددت على رؤساء احياء المنطقة الجنوبية واجهزتها التنفيذية بالمتابعة المستمرة لرصد اية تعديات وازالتها في المهد قبل ان يصعب ازالتها الى جانب توفير كافة المعدات وفرق العمل للتصدي لكافة محاولات خرق القانون واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها طبقا للقرارات .