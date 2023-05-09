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الثلاثاء 09 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تفاصيل حفل عمرو دياب في أرينا الكويت 18 مايو الجاري

عمرو
عمرو
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يلتقي الهضبة عمرو دياب، مع جمهوره في حفل استثنائي يقام في دولة الكويت العربية الشقيقة، مساء يوم ١٨ مايو الجاري، على مسرح آرينا كويت والذي يتسع لـ ٥ آلاف متفرج. 
ومن المقرر أن تكون إطلالة النجم المصري الكبير استثنائية في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها في الكويت والخليج فضلا عن  الاستعدادات الضخمة للحفل.
وأطلقت الجهة المنظمة لحفل عمرو دياب بالكويت، حملة دعائية كبيرة وغير المسبوقة  للحفل في معظم شوارع الكويت الى جانب الدعاية المكثفة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 
وسيكون المسرح الذي يقف عليه الهضبة، مفاجأة الحفل من ناحية الإضاءات والمؤثرات والتجهيزات الحديثة التي سوف تساهم في خروج الأمسية بأفضل صورة ممكنة، بالإضافة لعدة مفاجأت أخرى بالحفل سيتم الكشف عنها. 

عمرو دياب الكويت حفل ١٨ مايو الجاري