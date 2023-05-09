رئيسة وزراء إيطاليا: من غير الممكن تأجيل إصلاح المؤسسات السياسية

أكدت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، أنه لم يعد من الممكن تأجيل إصلاح المؤسسات السياسية الإيطالية، وذلك قبل بدء المحادثات مع قادة المعارضة بشأن هذه القضية اليوم الثلاثاء.

وقالت ميلوني - في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي - إن "الحكومة ستجري حوارا مع ممثلي أحزاب «المعارضة» بشأن الإصلاحات المؤسسية اللازمة لإيطاليا"، بحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وأضافت: "نعتزم الاستماع بعناية إلى كل اقتراح وأي نقد في سياق ما نعتبره مناقشة مهمة لديمقراطيتنا ومن أجل الموافقة على إجراءات لا يمكن تأجيلها لصالح المواطنين والأمة".

وترغب الحكومة الإيطالية في إدخال نظام شبه رئاسي مشابه للنظام في فرنسا بعد أن كان الإصلاح المقترح جزءا من البيان الانتخابي للائتلاف الذي تقوده ميلوني في الانتخابات العامة العام الماضي.

وقد حذرت ميلوني أحزاب المعارضة، أمس الاثنين، من أنها ستمضي قدما في تمرير الإصلاحات إذا رفضت الأحزاب التعاون في صياغتها، قائلة إن فوزها في الانتخابات منحها تفويضا للقيام بذلك.

يذكر أنه بموجب القانون، يتطلب أي تغيير في الدستور الإيطالي أغلبية الثلثين في غرفتي البرلمان.