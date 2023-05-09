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الثلاثاء 09 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على تشكيل بيراميدز أمام الإسماعيلي في الدوري

بيراميدز
بيراميدز
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أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل الفريق لمباراة الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

ويلتقي بيراميدز مع الإسماعيلي في السابعة من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي، في إطار لقاءات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - عبد الله مجدي - محمد حمدي - فخر الدين بن يوسف - محمود صابر - دودو الجباس - محمود دونجا - هشام محمد

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