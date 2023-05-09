وكيل تعليم المنيا يتابع سير امتحانات النقل بمدارس المحافظة

قام اليوم الثلاثاء حمدى مصطفى محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بمتابعة سير امتحانات الصف الرابع الابتدائي ، والأول والثاني الإعدادي ، والصف الثاني الثانوي العام ، فى اداراتى ملوى ودير مواس

حيث تفقد وكيل الوزارة مدرسة الابتدائية بنين بدير مواس ، مدرسة الاتحاد الاعداديه المشتركه التابعة لإدارة دير مواس ، مدرسة الشهيد محمد حامد عبد الحكيم الاعداديه بنات التابعة لإدارة ملوى ، مدرسة ملوى الثانويه بنات

وقد اطمأن وكيل الوزارة إلى سير الامتحان بصورة جيدة، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية ، حيث أدى اليوم طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحانات مادتى الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات ،

وأدى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي العام مادتي العلوم والتربية الفنية، وأدى طلاب الصف الثانى الثانوي امتحانات مادتى الكيمياء وعلم النفس ،

وقد أكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية التسع ، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.