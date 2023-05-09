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الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم المنيا يتابع سير امتحانات النقل بمدارس المحافظة

وكيل وزارة تعليم
وكيل وزارة تعليم المنيا يتابع سير امتحانات النقل
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قام اليوم الثلاثاء حمدى مصطفى محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا  بمتابعة سير امتحانات الصف الرابع الابتدائي ، والأول والثاني الإعدادي ، والصف الثاني الثانوي العام ، فى اداراتى ملوى ودير مواس

 حيث تفقد وكيل الوزارة مدرسة الابتدائية بنين بدير مواس ، مدرسة الاتحاد الاعداديه المشتركه التابعة لإدارة دير مواس ، مدرسة الشهيد محمد حامد عبد الحكيم الاعداديه بنات التابعة لإدارة ملوى ، مدرسة ملوى الثانويه بنات 
وقد اطمأن وكيل الوزارة إلى سير الامتحان بصورة جيدة، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية ، حيث أدى  اليوم طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحانات مادتى الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات ،

 وأدى طلاب الصفين الأول  والثاني الإعدادي العام مادتي العلوم والتربية الفنية، وأدى طلاب الصف الثانى الثانوي امتحانات مادتى الكيمياء وعلم النفس ، 

وقد أكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية التسع ، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.

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