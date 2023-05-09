أمين "التعاون الإسلامي" يشيد بالدعم الإنساني الإماراتي لصالح الشعب السوداني

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بالدعم الإنساني المقدم من الإمارات لصالح الشعب السوداني، الذي تمثل في ثلاث طائرات محملة بـ115 طنا من الإمدادات الطبية والإغاثية والإنسانية الطارئة للسودان.

وأعرب الأمين العام - في تصريح اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة ألأنباء السعودية - عن تقديره لهذه المبادرات الإنسانية، مجددًا نداءه العاجل إلى باقي الدول الأعضاء في المنظمة والمؤسسات المالية والإنسانية والجهات المانحة الدولية للإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى السودان، في ظل الوضع الإنساني المتفاقم لاسيما حاجة السودان إلى الإمدادات الطبية والخدمات الصحية، ودعم جهود البلدان المجاورة للسودان في استضافة العديد من اللاجئين السودانيين والأجانب.