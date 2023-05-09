فرنسا تدين العنف الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين وتذكر تل أبيب بالتزاماتها

أعربت المتحدثة الرسمية بإسم الخارجية الفرنسية عن قلق بلادها العميق إزاء التصعيد المستمر في غزة . وقالت بأن فرنسا تذكر بالتزامات إسرائيل بحماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي.

كما أدانت فرنسا أي هجوم يستهدف المدنيين، لا سيما تلك التي وقعت في الساعات الأخيرة وأودت بحياة العديد من المدنيين الفلسطينيين.

ودعت فرنسا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس لتجنب أي تصعيد آخر. يجب أن يكون كل من الإسرائيليين والفلسطينيين قادرين على العيش بسلام وكرامة وأمن.

وتحقيقا لهذه الغاية، دعت فرنسا جميع الأطراف إلى مواصلة العمل لاستعادة الأفق السياسي لسلام عادل ودائم. يجب الالتزام بالالتزامات التي تم التعهد بها في العقبة وشرم الشيخ وتنفيذها.