ads
الثلاثاء 09 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فرنسا تدين العنف الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين وتذكر تل أبيب بالتزاماتها

ماكرون
ماكرون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعربت المتحدثة الرسمية بإسم الخارجية الفرنسية عن قلق بلادها العميق إزاء التصعيد المستمر في غزة . وقالت بأن فرنسا تذكر بالتزامات إسرائيل بحماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي. 

 كما أدانت فرنسا أي هجوم يستهدف المدنيين، لا سيما تلك التي وقعت في الساعات الأخيرة وأودت بحياة العديد من المدنيين الفلسطينيين.

ودعت فرنسا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس لتجنب أي تصعيد آخر. يجب أن يكون كل من الإسرائيليين والفلسطينيين قادرين على العيش بسلام وكرامة وأمن. 

 وتحقيقا لهذه الغاية، دعت فرنسا جميع الأطراف إلى مواصلة العمل لاستعادة الأفق السياسي لسلام عادل ودائم.  يجب الالتزام بالالتزامات التي تم التعهد بها في العقبة وشرم الشيخ وتنفيذها.

الإسرائيليين والفلسطينيين إسرائيليين الخارجية الفرنسية الخارجية حماية المدنيين