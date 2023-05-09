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الثلاثاء 09 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الدفاع العراقي: نقدر جهود مصر الداعمة فب محيطها الإقليمي والدولي

وزير الدفاع ونظيره
وزير الدفاع ونظيره العراقي
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أعرب ثابت محمد سعيد العباسي، وزير دفاع جمهورية العراق، عن تقديره لجهود مصر الداعمة فى محيطها الإقليمى والدولى، متطلعًا أن تشهد المرحلة القادمة مزيد من التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

جاء ذلك، خلال لقاء وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، بنظيره العراقي  وزير دفاع جمهورية العراق والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وأكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة المصرية والعراقية، مؤكدًا الحرص على تعزيز أوجه التعاون فى مختلف المجالات العسكرية.

وأجريت للضيف مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالمنطقة فى ظل الظروف والتحديات الراهنة، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون بين البلدين فى العديد من المجالات.
وحضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير العراقي والملحق العسكري لجمهورية العراق بالقاهرة.

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