أبو مازن يبحث مع مبعوث روسيا للسلام بالشرق الأوسط التصعيد الإسرائيلي الخطير

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الروسي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط فلاديمير سافرنكوف، آخر مستجدات الأوضاع، والتصعيد الإسرائيلي الخطير والمتواصل في الأراضي الفلسطينية كافة.

وطالب الرئيس الفلسطيني، خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر الرئاسة برام الله، المُجتمع الدولي، بخاصة مجلس الأمن الدولي، بالتدخل الفوري لوقف هذا العدوان، مؤكدًا ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية، كأساس لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأكد أبو مازن أهمية العلاقات الفلسطينية - الروسية، وحرص فلسطين على تعزيزها وتطويرها، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

بدوره، جدّد المبعوث الروسي، موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وللعملية السياسية القائمة على حل الدولتين، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.