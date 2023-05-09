استجابة لما نشرته «البوابة نيوز».. إقالة رئيس كنترول إعدادية المنيا

علمت «البوابة نيوز» بقيام حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد بالمنيا، باتخاذ إجراءات حاسمة بشأن أحداث كنترول الشهادة الإعدادية بالمنيا.

حيث علمت البوابة بصدور قرار من وكيل وزارة التربية والتعليم بعد العرض على الدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا بإقالة رئيس الكنترول السابق، وتكليف محمد عبد السميع رئيسًا لكنترول قطاع وسط المنيا.

كان حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد قد اطلع علي ما نشرته البوابة نيوز، وما أسفرت عنه نتيجة تحقيقات لجنة المتابعة المرسلة من وزارة التربية والتعليم والشئون القانونية بالمديرية والتي أثبتت جميعها صحة ما نشرته البوابة نيوز وبناء عليه تم تقديم مذكرة لنائب محافظ المنيا الذي صدَّق على القرارات التي اتُّخذِت.

الجدير بالذكر أن لجنة من المتابعة بوزارة التربية والتعليم كانت قد باشرت تحقيقاتها في مخالفات كنترول الشهادة الإعدادية بالمنيا عقب إعلان النتيجة كما أعقبها شكوى مرسلة من قبل أولياء الأمور قدمها النائب مجدي ملك لوزير التربية والتعليم في وجود وقائع فساد في كنترول الشهادة الإعدادية بالمنيا.

شكل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لجنة من المتابعة بالوزارة والتي باشرت عملها فورا بالتحقيق مع وكيل الوزارة والقائمين على الكنترول لمدة ٣ أيام قبل أن تنتهي اليوم الأربعاء من عملها وهي بصدد إعداد تقرير لعرضه على الوزير.

وعلمت البوابة نيوز أن اللجنة أثبتت جميع المخالفات الواردة في شكوى أولياء الأمور.

كان النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب عن دائرة مركزي مطاي وسمالوط قد طالب وزير التربية والتعليم بالتحقيق في مخالفات كنترول الشهادة الإعدادية بالمنيا في نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول

ووجه النائب شكوى مجمعة من أولياء الأمور بالمنيا إلى الوزير مرفقة بالمستندات حيث كشف أولياء الأمور في شكواهم عدد من المخالفات بالمستندات متهمين إسناد العمل بالكنترول إلي مجموعة تتسم بالفساد مطالبا الوزير باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما ورد في شكوى المواطنين.

Screenshot_2023-05-09-07-42-25-77_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12

Screenshot_2023-05-09-07-42-40-48_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12

Screenshot_2023-05-09-07-43-07-68_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12

Screenshot_2023-05-09-07-44-00-88_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12

Screenshot_2023-05-09-07-45-01-90_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12