المصري الديمقراطي الاجتماعي يبحث أزمات المحيط الإقليمي في "لقاء الأربعاء"

يناقش برنامج "لقاء الأربعاء" الذي ينظمه الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، غدا، بعض الأزمات التي يشهدها المحيط الإقليمي للدولة المصرية، من حيث مآلات ومستقبل هذه الأزمات، وحدود وآليات التعامل المصري معها، وتأثيراتها على المنطقة بشكل عام.

يتناول اللقاء الملف السوداني والتعامل المصري معه والتأثيرات المحتملة للأزمة في السودان على مصر، كما يتناول الملف الفلسطيني ودور الاتفاقيات الإبراهيمية على القضية الفلسطينية.

بالإضافة لدلالات عودة سوريا للجامعة العربية وكذلك العلاقات المصرية الأمريكية.

يستضيف السياسي والأكاديمي الدكتور عمرو حمزاوي، مدير برنامج دراسات الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيجي لأبحاث السلام، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة ستانفورد، والنائب السابق بالبرلمان.

ومن المقرر أن يدير الحوار المهندس باسم كامل، البرلماني السابق والأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.