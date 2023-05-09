وزير الدفاع: نعتز بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة المصرية والعراقية

أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة المصرية والعراقية، مؤكدًا الحرص على تعزيز أوجه التعاون فى مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه أعرب وزير دفاع جمهورية العراق عن تقديره لجهود مصر الداعمة فى محيطها الإقليمى والدولى، متطلعًا أن تشهد المرحلة القادمة مزيد من التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

جاء ذلك، خلال لقاء وزير الدفاع بنظيره العراقي ثابت محمد سعيد العباسى وزير دفاع جمهورية العراق والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وأجريت للضيف مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالمنطقة فى ظل الظروف والتحديات الراهنة، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون بين البلدين فى العديد من المجالات.

وحضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير العراقي والملحق العسكري لجمهورية العراق بالقاهرة.