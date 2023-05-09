أيمن أبو العلا: الحكومة لا تسمع لملاحظات البرلمان أو المركزي للمحاسبات

أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفض الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: الملاحظات من 2016 هي هي، متابعا: هذا معناه أن الحكومة لا تسمع لملاحظات البرلمان أو الجهاز المركزي للمحاسبات، والتغيرات طفيفة,

وأشار إلى أن أبرز الملاحظات التي لا يتم النظر إليها من الحكومة عدم الاستفادة من القورض واستغلالها على النحو الأمثل، معلنا اتفاقه مع لجنة الخطة والموازنة في تشكيل لجنة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، إلا أنني أرفض شكر الحكومة.

وقال أبو العلا: نحن لا نشكر الحكومة ولكن ندعو الله أن يلهمها الصواب، لأن ما يحدث في مصر غير مقبول، مشيرا إلى أن الدين العام وصل لـ7 تريليون، ولا يوجد آلية لكيفية السداد.

وأشار إلى أنه في عرض وزير المالية بشأن مشروع الموازنة الجديد فقد تضاعفت الفوائد لأكثر من تريليون جنيه، مؤكدا أن وزيرا المالية والتخطيط لما يعلنا خطة سداد هذه الديون.

وقال النائب: لا يوجد أي أمل للشعب في كيفية سداد الدسون وفوائدها، متابعا: "كنا نقول لا نبكي على اللبن المسكوب في الحساب الختامي، إلا أن الوقت الحالي لا يوجد لبن لكي نبكي عليه".