لاعبة منتخب الشراع تحصد ذهبية البطولة الإفريقية بالمغرب

حصدت كارمة وليد لاعبة المنتخب المصري للشراع الميدالية الذهبية ضمن منافسات البطولة الإفريقية للشراع الأوبتمست تحت 15 سنة، في إنجاز تاريخي لم يتحقق من قبل.

وقد أقيمت البطولة الإفريقية للشراع طراز الأوبتمست، في مدينة المضيق بالمغرب، خلال الفترة من 2 وحتى 9 مايو الجاري ، بمشاركة كارمة وليد لاعبة المنتخب المصري للشراع.

وتعتبر كارمة وليد اللاعبة المصرية الوحيدة التي شاركت في البطولة، ونجحت في تحقيق إنجاز كبير وهو حصد اللقب والميدالية الذهبية، وسط مشاركة 89 لاعب ولاعبة يمثلون 18 دولة إفريقية.

ويقود المنتخب المصري للشراع فنيًا محمد جمال.