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الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

وزير العدل يُكرم القاضيات في دورة التكوين الأساسي

جانب من المراسم
جانب من المراسم
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شَهِد اليوم الثلاثاء المستشار عمر مروان وزير العدل، بديوان عام الوزارة حفل تكريم القاضيات في دورة التكوين الأساسي الأولى للقاضيات التي نظمها المركز القومي للدراسات القضائية، وكرم العشرة الأوائل من القاضيات.

واستهل الوزير كلمته بالتأكيد على أن رسالة القضاء السامية في تحقيق العدل ودوره في صون المُجتمع والحفاظ على قيمه وحماية حقوق أبنائه يتطلب من القائمين عليه مواصلة طلب العلم والاجتهاد في تحصيله والحرص على أداء العمل بكل دقة، وأكد حرص الوزارة على الاحتفاء بالقاضيات الأوائل في دورة التكوين الأساسي تحفيزاً على مواصلة الجهد والاستمرار على ذات العهد من التميز والتفوق.

وأكد في كلمته على إيمان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدور المرأة المصرية البارز في نهضة الأمة وصناعة الحضارة، وأكد حرصها على ترسيخ الاستحقاقات الدستورية لها وإتاحة تقلدها الوظائف القضائية من بداية السلم القضائي مثلها مثل الرجال سواء بسواء.

كما دعا القاضيات إلى التمسك بالقيم القضائية الرفيعة، والإقبال على العمل والتعاون مع الزملاء، مؤكداً حرص وزارة العدل على توفير كافة أوجه الرعاية لهن لتحسين بيئة العمل، وصقل القدرات، وتنمية المهارات.

واختتم الوزير كلمته بتوجيه التهنئة للقاضيات الأوائل، متمنياً لهن التوفيق والثبات والسداد على منصة القضاء.

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الاستحقاقات الدستورية الرئيس عبدالفتاح السيسي المركز القومي المستشار عمر مروان