ads
الثلاثاء 09 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طلاب هندسة المنصورة الأهلية يشاركون باحتفالية الجامعة باليوبيل الذهبي

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك طلاب من كلية الهندسة بجامعة المنصورة الأهلية بالملتقى الهندسي الثاني ٢٠٢٣ باحتفالية كلية الهندسة بجامعة المنصورة باليوبيل الذهبي للكلية.

جاء ذلك بحضور  الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، ورئيس جامعة المنصورة الأهلية وبدعوة كريمة من الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة بجامعة المنصورة والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور إيهاب عبد الحي  مدير البرامج بكلية الهندسة بجامعة المنصورة الأهلية.

فيما عرض طلاب الكلية عدد من المشاريع الطلابية التي تمت خلال العام الحالي وذلك ضمن فعاليات معرض المشاريع الطلابية الخاص بالفرق الطلابية والأسر العلمية والأقسام والبرامج المختلفة المقام على هامش الملتقى، وقد حضر الملتقى طلاب ممثلين عن اللجنة العلمية بالكلية وفريق IEEE MNU branch وبعض أعضاء اتحاد طلاب الكلية والجامعة.

وقد حرص طلاب الكلية على التواصل مع عدد من الفرق العلمية بكلية الهندسة بجامعة المنصورة لدعم سبل التعاون والاشتراك في النشاطات العلمية؛ وذلك إيمانا من الكلية بضرورة التواصل والمشاركة والمنافسة مع جامعة المنصورة الجامعة الأم والجامعات الحكومية والأهلية والخاصة وذلك لاكتساب العديد من المهارات والخبرات لطلابنا.

يذكر أن عددا من المشاريع الطلابية بكلية الهندسة بجامعة المنصورة الأهلية حققت نجاحات مبهرة في عامها الأول حيث حصل مشروع طلابي على المركز الثاني في المسابقة التكنولوجية بأسبوع إعداد شباب قادة الجامعات وحصل مشروع طلابي آخر على تمويل من صندوق دعم الابتكارات التابع لوزارة التعليم العالي، كذلك قامت الكلية بتنظيم عدد من المعارض والمسابقات والأيام العلمية بالجامعة مثل يوم الرسم الهندسي ويوم اللغة ويوم الميكانيكا الهندسية ويوم الرياضيات وذلك حرصا من الكلية على حث طلابها على الابتكار والإبداع وربط الجانب النظري بالعملي، وقد تم عرض بعض منتجاتها خلال فعاليات المعرض.

IMG-20230509-WA0379
IMG-20230509-WA0379
IMG-20230509-WA0363
IMG-20230509-WA0363
IMG-20230509-WA0368
IMG-20230509-WA0368
IMG-20230509-WA0378
IMG-20230509-WA0378
IMG-20230509-WA0366
IMG-20230509-WA0366
IMG-20230509-WA0367
IMG-20230509-WA0367
IMG-20230509-WA0365
IMG-20230509-WA0365
IMG-20230509-WA0371
IMG-20230509-WA0371
IMG-20230509-WA0372
IMG-20230509-WA0372
IMG-20230509-WA0377
IMG-20230509-WA0377
IMG-20230509-WA0370
IMG-20230509-WA0370
IMG-20230509-WA0375
IMG-20230509-WA0375
IMG-20230509-WA0376
IMG-20230509-WA0376
IMG-20230509-WA0364
IMG-20230509-WA0364
IMG-20230509-WA0374
IMG-20230509-WA0374
IMG-20230509-WA0373
IMG-20230509-WA0373
IMG-20230509-WA0369
IMG-20230509-WA0369
إحتفالية كلية الهندسة الدكتور شريف يوسف خاطر اليوبيل الذهبى جامعة المنصورة جامعة المنصورة الأهلية