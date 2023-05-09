حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

وفي هذا الصدد ، شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم وبالتنسيق مع حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية تم خلالها إزالة تعد على أرض إصلاح زراعى عبارة عن سملات وأسوار واعمدة بمساح،،ة 50 متر وارتفاع 5 م بقرية الحسينية بأبيس الثانية.

وقام حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف شملت إزالة حوائط وأسوار من الطوب الابيض بقرية ابو مسعود فضلا عن إزالة حوائط من الطوب الابيض بقرية الحرية.

ونفذ حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة تمكنت من فك شدة خشبية وإزالة حوائط داخلية وأعمدة بقرية طيبة 1 شارع زقزوق وكذا إزالة حوائط والتحفظ علي كمية من الأسمنت بأحد العقارات بمنطقة محرم بك فضلا عن إزالة حوائط بالدور السابع علوي بالعقار الكائن شارع الناصر محمد امبروزو منطقة محرم بك.

وشهد حي العامرية أول برئاسة السيد موسي حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة خشبية وإزالة حوائط داخلية وأعمدة بقرية طيبة 1 شارع زقزوق.

وواصل حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم التحفظ علي موتور ونش وسيارة والمواد المستخدمة في البناء بأحد العقارات ش 575 طريق الجيش فضلا عن إيقاف اعمال بشارع المستجد خلف ابراج ٱمون والتحفظ علي كمية من الأخشاب.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على أستمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.