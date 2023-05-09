الطب الشرعي يفحص جثتى سيدة ونجلتها بالمنيرة الغربية

الثلاثاء 09/مايو/2023 - 03:41 م

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول واقعة العثور على جثتي مسنة ونجلتها مقتولتين داخل شقة سكنية بشارع جلال القاضي بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة كما كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة السيدة ونجلتها وإعداد تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية



تلقي المقدم أحمد عصام عبدالباقي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثتين داخل شقة سكنية بشارع جلال القاضي بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة مسنة 80 سنة ونجلتها 55 سنة بهما عدة طعنات متفرقة بالجسد وأثار اعتداء بالضرب وسحجات متفرقة ووجود بعثرة في محتويات الشقة مع عدم وجود آثار عنف علي المداخل والمخارج، وتم نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة مستشفي عقب مناظرة فريق من النيابة العامة لهما.



فيما تحفظت القوات علي كاميرات المراقبة بمحيط العقار محل الجريمة وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات