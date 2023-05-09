إحالة عصابة الشرطة المزيفة بالبساتين للمحاكمة

أحالت نيابة البساتين الجزئية، خمسة متهمين بانتحال صفة رجال شرطة للنصب على أحد الأشخاص وسرقة أمواله، إلى المحاكمة.

وكلفت النيابة قبل وقت سابق بالتحرى حول نشاطهم الإجرامي، والتحفظ علي المضبوطات والاستعلام عن السيارة المستخدمة في الواقعة.

نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة بالبساتين.

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (مالك شركة إستيراد وتصدير - مقيم بالقليوبية)بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالى عن طريق المغافلة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تبين عدم صحة أقوال المُبلغ ، وبإعادة مناقشته قرر بتعرفه على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " واتفقا على التقابل بإحدى المناطق بدائرة القسم لتغيير مبلغ مالى من العملات الأجنبية إلى العملات المحلية ، ولدى وصوله فوجئ بتوقف سيارة "ميكروباص لم يتمكن من التقاط أرقامها " ، وبداخلها 3 أشخاص منتحلين صفة رجال شرطة، وقاموا باصطحابه داخل السيارة والاستيلاء منه على المبلغ المالى ولاذوا بالفرار.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (جزء من المبلغ المالى من متحصلات واقعة السرقة ) ، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إنتحال صفة رجال الشرطة واستقطاب راغبى استبدال العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى ، وأضافوا أنهم أنفقوا باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط المركبة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين وإتهمهم بسرقته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.