تجديد حبس متهم بالبلطجة وفرض إتاوات في المعادي

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهم بالبلطجة وفرض إتاوات في المعادى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم اتهامات بالاتجار في المخدرات، حيازة أسلحة بيضاء غير مرخصة، ترويع المواطنين وإثارة الذعر بينهم، البلطجة وفرض إتاوات.

وأمرت النيابة بالتحفظ على مقاطع الفيديو ومواجهة المتهم بها، والذى أقر بارتكابه الواقعه مدعى محاولة فرض السيطرة، كما اعترف بالاتجار في المخدرات.

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على بلطجى لقيامه بترويع المواطنين وفرض إتاوات عليهم بالمعادى.

تعود الواقعة فى إطار ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر الأهالى بمنطقة المعادى بالقاهرة من أحد الأشخاص لقيامه بفرض إتاوات والبلطجة عليهم وترويعهم.

بالفحص تبين تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط (الشخص المشار إليه وبصحبته آخر "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما، كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - 3 هاتف محمول - سلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ من متحصلات نشاطهما الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.