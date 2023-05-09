وزير المالية: إجمالي إيرادات الهيئات الاقتصادية تريليون و657 مليار جنيه

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إجمالى إيرادات الهيئات الاقتصادية فى 30 يونيو 2022 بلغ تريليون و657 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 30.3% وجاءت خسائر الهيئات الاقتصادية فى العام المالى 2021 /2022، 12.3 مليار جنيه فى حين بلغت الخسائر 20.5 مليار جنيه العام المالى السابق.

وأكد وزير المالية، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مصلحة الضرائب حققت 101% من المستهدف فى العام المالى 2021 /2022، لافتا إلى أن نسبة المتأخرات الضريبة تراجعت فى هذا العام عن نظيرتها فى العام المالى السابق.

وأعلن أن وزارة المالية تقدمت لمجلس الوزراء بطلب، حتى يتم النظر إلى الهيئات الاقتصادية فى مصر، وتحديد مسار لها، وبالفعل تم الاستجابة لهذا المطلب وقرر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسته مع الوزراء المعنيين لدراسة مسار الهيئات الاقتصادية ووضع مخطط استراتيجى للتعامل معها خلال السنوات المقبلة.