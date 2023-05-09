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الثلاثاء 09 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فريق مكافحة العدوى يتفقد مستشفى دهب ويشارك بإحتفالية اليوم العالمي لغسل الأيدي

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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زار فريق إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء، برئاسة الدكتورة نورهان بركات مدير الإدارة والدكتور محمد طه مشرف الإدارة مستشفى دهب المركزي، اليوم الثلاثاء؛ للمرور على أعمال مكافحة العدوى وتفقد تنفيذ سياستها بالأقسام المختلفة، ومتابعة مدى توافر مستلزماتها، والوقوف على السلبيات المتواجدة أثناء المرور والعمل على تلافيها على رأس العمل، وذلك بالتنسيق مع الدكتور محمد علاء مدير المستشفى.

 كما جرت المشاركة فى الاحتفال باليوم العالمي لغسل الأيدي وعمل ندوة تثقيفية عن أهمية غسل الأيدي فى حياتنا اليومية بشكل عام والمنشآت الصحية بشكل خاص، وذلك بحضور عدد من العاملين بالفريق الطبى بالمستشفى.

جاءت الزيارة بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبناء على التكليف المباشر من الدكتور عبد التواب عريضة وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء.

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إدارة مكافحة العدوى مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء مستشفى دهب المركزي اليوم العالمي لغسل الأيدي الدكتورة نورهان بركات رئيس إدارة مكافحة العدوى