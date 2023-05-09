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الثلاثاء 09 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

مناقشة فيلم "ساعة عصاري" بمركز جمال عبدالناصر الثقافي

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يقيم مركز جمال عبد الناصر الثقافي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أولى لقاءات "البيت" الشهرية، وذلك فى السادسة من مساء الخميس المقبل، الموافق 11 مايو الجاري، بمقر المركز.

يتضمن اللقاء الذي يقام هذا الشهر تحت عنوان "ساعة عصاري بين النص والشاشة "، مناقشة الفيلم الروائي القصير "ساعة عصاري" للمخرج شريف البنداري، ومن بطولة الفنان الراحل صلاح مرعى، والفنان باسم سمرة، وسهام عبد السلام ، كما يناقش نص "آخر النهار" ضمن المجموعة القصصية "حجرتان وصالة" للكاتب الكبير الراحل إبراهيم أصلان المأخوذ عنه قصة الفيلم.
جدير بالذكر أن "البيت" لقاء شهري متنوع يناقش العديد من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحات الفنية والأدبية والإجتماعية، لتعزيز الثقافة بين أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الثقافي، وتبادله بين أصحاب الفكر، ونقله وإتاحة مساحات لأى تجربة أو مبادرة واعدة، إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات بارزة لها بصمات واضحة في المجالات الإبداعية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية.

مركز جمال عبد الناصر الثقافي قطاع صندوق التنمية الثقافية ساعة عصاري بين النص والشاشة ساعة عصاري شريف البنداري صلاح مرعى باسم سمرة اخر النهار حجرتان وصالة إبراهيم أصلان