القوى العاملة: برنامج تدريبي مهني مجاني للفتيات بالوحدة المتنقلة ببورسعيد

أعلنت وزارة القوى العاملة عن افتتاح البرنامج التدريبى على مهنة التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة التابعة لمديرية القوى العاملة ببورسعيد والمتواجدة حالياً بجراج حى الضواحى ، وذلك لعدد 10 فتيات، ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة توفير وإتاحة فرص التدريب المهني للشباب والفتيات وذلك من أجل تأهيلهم للإلتحاق بسوق العمل.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها ، أنها تلقت تقريراً من عبدالونيس عبدالله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد ، أشار فيه إلى أن هذه التدريبات تتم متابعتها يومياً ، لتوفير تدريب مهنى مناسب لإحتياجات سوق العمل داخل المحافظة، ويمكن الشباب من الالتحاق بفرص عمل في منشآت القطاع الخاص والإستثمارى داخل مصر وخارجها .

وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب الراغب في الحصول على فرص التدريب المهنى المجانية التى توفرها المديرية من خلال التقديم بمركز التدريب المهنى الثابت التابع للمديرية ، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة على المهن المتاحة حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبى على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل في منشآت القطاع الخاص ،تحت إشراف منار العوضي مدير إدارة التدريب المهني ، او من خلال ديوان عام المديرية وعنوانه مساكن بنك الإسكان ومدرسة حافظ ابراهيم الإعدادية بنين.

FB_IMG_1683633584612

FB_IMG_1683633582678

FB_IMG_1683633580666

FB_IMG_1683633578657

FB_IMG_1683633576726